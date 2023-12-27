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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي قطري يفاوض نجم الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن ماهر همام نجم الكرة المصرية عن دخول نادي قطر القطري في مفاوضات من أجل ضم اللاعب اليو ديانج
 

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك:"نادي قطر القطري يدخل في مفاوضات لضم ديانج ، بجانب عده عروض من الأندية الخليجيةوالأوروبية ".

وكشفت تقارير قطرية عن اقتراب المالي أليو ديانج من الرحيل عن صفوف فريق الأهلي في انتقالات يناير المقبلة، إلى أحد أندية الدوري القطري.

ونشر الحساب الرسمي لـ قنوات الكأس القطرية عبر الحساب الرسمي على موقع X: "مصادر للكأس.. المالي أليو ديانجلاعب الأهلي المصري مرشح للانضمام إلى أحد أنديتنا في يناير المقبل.


 

ويعاني أليو ديانج في الفترة الحالية من عدم المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، حيث لم يبدأ أساسيًا في أي لقاء من الثلاث لقاءات في بطولة كأس العالم للأندية، ودخل بديلًا في لقاء الاتحاد السعودي.


 

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