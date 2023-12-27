وفد سفارة العراق في ضيافة جامعة المنصورة

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور حازم صدام السوداني - قنصل سفارة العراق بالقاهرة والدكتور ثامر عطب البركي نائب القنصل بسفارة دولة العراق بالقاهرة .

وذلك بحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور أحمد أنور العدل - المشرف العام علي ادارة الوافدين .

حيث رحَّب رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و العراق علي مر التاريخ وحرص جامعة المنصورة علي الإهتمام بالطلاب العراقيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة بالمرحلتين (الجامعية الأولي – الدراسات العليا) وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم ، وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة العريقة مؤكدين علي اعتزازهم بمكانة الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها محلياً ودولياً وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم، وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الأكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية و امكانية عقد بروتوكول تعاون مع عدد من الكليات بدولة العراق وذلك لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع الجامعة.

فيما قام الوفد بزيارة لكلية الحقوق و كان في استقبال الوفد الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية ، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد لطفي مدير مكتب الوافدين بالكلية و تم مناقشة أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالكلية.

كما قام الوفد بزيارة كلية التجارة و كان في استقبال الوفد الدكتورة مني الدكروري - قائم بعمل عميد كلية التجارة، الدكتور سارة الدريني - مدير مكتب الوافدين بالكلية و تم مناقشة أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالكلية .

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