عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد سفارة العراق في ضيافة جامعة المنصورة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور حازم صدام السوداني - قنصل سفارة العراق بالقاهرة والدكتور ثامر عطب البركي  نائب القنصل بسفارة دولة العراق بالقاهرة  .
وذلك بحضور الدكتور طارق غلوش  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور أحمد أنور العدل - المشرف العام علي ادارة  الوافدين .
حيث رحَّب رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و العراق علي مر التاريخ  وحرص جامعة المنصورة  علي الإهتمام بالطلاب العراقيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة بالمرحلتين (الجامعية الأولي – الدراسات العليا)  وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم ، وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة العريقة مؤكدين علي اعتزازهم  بمكانة الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها محلياً ودولياً وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم، وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الأكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية و امكانية عقد بروتوكول تعاون مع عدد من الكليات بدولة العراق وذلك لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع الجامعة. 
فيما قام الوفد بزيارة لكلية الحقوق و كان في استقبال الوفد الدكتور  وليد الشناوي  عميد الكلية ،  الدكتور  تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب  الدكتور  أحمد لطفي مدير مكتب الوافدين بالكلية و تم مناقشة أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالكلية.
كما قام الوفد بزيارة كلية التجارة و كان في استقبال الوفد الدكتورة  مني الدكروري - قائم بعمل عميد  كلية التجارة،  الدكتور  سارة الدريني - مدير مكتب الوافدين بالكلية و تم مناقشة أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالكلية .

IMG-20231227-WA0016
IMG-20231227-WA0016
IMG-20231227-WA0013
IMG-20231227-WA0013
IMG-20231227-WA0014
IMG-20231227-WA0014
IMG-20231227-WA0015
IMG-20231227-WA0015
الحقوق الدراسات العليا الطلاب العراقيين جامعة المنصورة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للدراسات العليا والبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

مصرع شخص صعقا بالكهرباء على طريق جمصة بالدقهلية

محافظ الدقهلية يفتتح سلسلة الأسواق الحضارية الدائمة بمدينة السنبلاوين

معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانًا على 250 أسرة بالدقهلية

محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف الجرارات ومقطورات كسح مياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها

جامعة المنصورة الأهلية تعقد أولى جلسات مجلس الأمناء

محافظ الدقهلية: إحالة 60 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

لجنة من قيادات الدقهلية لاختيار مدير عام للشئون المالية والإدارية بتعليم المحافظة

استقبل وفد مطرانية ميت غمر.. محافظ الدقهلية: الأقباط يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام

ترشيحاتنا

الخطيب ومختار مختار أول الحاضرين بعزاء والدة حسام البدري| شاهد

أول تعليق لـ ترامب على قرار ميشيجان برفض إقصائه من الانتخابات

المقاومة الفلسطينية تطلق النار على مستوطنة قرب بيت أمر شمال الخليل

نزل 130 جنيها..شعبة الذهب تعلن رسميا انخفاض سعر جرام عيار 21 في مصر

بعد موافقة الحكومة.. السجن المشدد ينتظر هؤلاء بسبب تزوير العملات وفقا للقانون

الجبهة تنهار.. الكشف عن موعد نهاية حرب روسيا وأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 تغييرات بالأهلي..هل يفاجئ كولر فيوتشر بتشكيل ناري يخالف التوقعات في نهائي السوبر؟

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

فيديو

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ