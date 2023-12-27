فصائل فلسطينية : استهداف مروحية إسرائيلية بصاروخ شمال غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف مروحية إسرائيلية بصاروخ شمال مدينة غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وأكدت فصائل فلسطينية، سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال جراء استهداف 7 آليات إسرائيلية في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية حدوث تسرب للغاز في "كريات شمونة" بعد إصابتها بصواريخ من جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني قد قصف "كريات شمونة" بـ30 صاروخ كاتيوشا، دعماً لشعبنا في غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على جرائم الاحتلال واستهدافه منازل المدنيين في بنت جبيل اللبنانية.

