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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجمة فريق برشلونة تخضع لعملية جراحية في الركبة

صدى البلد

أجرت أليكسيا بوتياس، نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا، عملية جراحية في مفصل ركبتها اليسرى، اليوم الأربعاء؛ بهدف تشخيص وفحص الإصابة التي تعاني منها، حسبما أفاد النادي الكتالوني في بيان له.

وأجرى الطبيب جوان كارليس مونلو، العملية، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي في مستشفى برشلونة، بهدف مراجعة وتشخيص الإصابة.

ولم يُدلِ البرسا بالمزيد من التفاصيل حول العملية ولكنه أكد أن اللاعبة حتى هذه اللحظة خارج الفريق بسبب الإصابة وتطور حالتها هو الذي سيحدد موعد عودتها.

وتعاني أليكسيا بوتياس من آلام في الركبة اليسرى منذ مباراة البرسا بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا والتي انتهت بفوز فريقها 5-0.

ومنذ ذلك الحين، لم تشارك اللاعبة الحاصلة على الكرة الذهبية في عامي 2021 و2022 في التدريبات الجماعية للفريق.

وكانت بوتياس قد أصيبت بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في نفس الركبة العام الماضي، ورغم أن الجميع استبعد للوهلة الأولى أن تكون إصابتها خطيرة إلا أن آلام الركبة لازمتها فترة طويلة وهو الأمر الذي دفع الجهاز الطبي بالنادي لاتخاذ قرار خضوع اللاعبة لتنظير المفصل للوقوف على أسباب هذه الآلام.

وقبل أن تعاني من هذه الآلام، كانت لاعبة الوسط صاحبة الـ29 عامًا قد شاركت مع البلوجرانا في هذا الموسم خلال 8 مباريات -7 في الدوري وواحدة في دوري الأبطال- سجلت خلالها 4 أهداف.

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