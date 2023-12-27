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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيلة الرسمية لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري

صدى البلد

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال كريستال بالاس، على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي، المركز 11 برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز 15 برصيد 18 نقطة.

ويسعى تشيلسي لاستعادة التوازن بعد الخسارة 1-2 أمام وولفرهامبتون، بينما يستهدف كريستال بالاس، الانتصار الغائب عنه في آخر 7 جولات في الدوري.


وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

بتروفيتش - جوستو - ديساسي - بادياشيل - كولويل - كايسيدو - جالاجار - ماتسين - نكونكو - مودريك - جاكسون

ويتواجد على مقاعد بدلاء تشيلسي، بيتينيلي وبيرجستروم وسيلفا وجيلكريست ولافيا وماتوس وكاستليدين ومادويكي وبروخا.

فيما جاء تشكيل كريستال بالاس كالآتي:

هندرسون - كلاين - أندرسين - جيهي - ميتشيل - ريتشاردز - ليرما - إيزي - أوليس - أيو - ماتيتا

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