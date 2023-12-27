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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 49% ..الرئيس التركي يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور

صدى البلد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تطبيق "أكس" ، اليوم الأربعاء، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في عام 2024 بصافي 17.002 ليرة تركية، بزيادة قدرها 49%.

قال وزير العمل التركي، وداد إيشيق هان، إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا سيبلغ 17002 ليرة تركية (578.31 دولار) في عام 2024، بزيادة بنسبة 49 بالمئة عن المستوى المحدد في يوليو وبزيادة نسبتها 100 بالمئة عن يناير.

وزاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى هذا العام ولكنه أقل بقليل من التوقعات، مما يشير إلى أن دورة قوية لرفع أسعار الفائدة قد تكون بدأت تؤتي ثمارها في تهدئة الطلب.

أعلى مستوى اسعار الفائدة أسعار الفائد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور الرئيس التركي رجب طيب التضخم السنوي

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