متحدث الأونروا في غزة: أكثر من 400 ألف فلسطيني ينامون في الشوارع|فيديو

تحدّث عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، عن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"، إن هناك أكثر من 400 ألف فلسطيني ينامون في شوارع غزة.. وكل 4 آلاف شخص يستخدمون حماماً واحداً في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

وأضاف عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة: "هناك انتشار للأوبئة بين المواطنين في قطاع غزة بسبب المياه الملوثة والوضع الكارثي للقطاع".

وأشار عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة،: "الأوضاع خطيرة وبائسة في قطاع غزة"، موضحا أن 5% من سكان قطاع غزة بين قتيل وجريح مفقود".

