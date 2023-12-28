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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف فضيحة تهريب السكر التمويني.. والهلال الأحمر المصري ينشئ مخيما إغاثيا في خان يونس بغزة | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

 

هل باعت مصر ميناء سفاجا؟.. أحمد موسى: إدارة وتشغيل وليس بيعا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ميناء سفاجا واحد من أهم الموانئ إذ أنه مربوط بعدد من المناطق المختلفة وسيساعد كثيرا لوجستيا، وهذه المنطقة بها تجارة ومصانع تخدم محافظات الصعيد وتخدم العديد من المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هيئة موانئ أبو ظبي بدأت في العمل على هذا الملف.

 

اتجنن | تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب نتنياهو

انفعل الإعلامى تامر أمين على الھواء مباشرة بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياھو أمام الكنيست.

 

الفواتير اتزورت.. أحمد موسى يكشف فضيحة تهريب السكر التمويني

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن بعض تجار جمعيتي، زوروا فواتير وأوراق؛ من أجل استغلال السكر التمويني وبيعه في السوق السوداء، مشيرا إلى أنهم يتاجرون بـ حق الشعب المصري في التموين، بقوله: “تيجي تجيب سكر؛ يقولك مفيش، خد حاجة تاني، وهما بياخدوا السكر ويودوه السوق السوداء”. 

 

اليونيسف: غزة أخطر مكان في العالم على الأطفال

صدم عمار عمار المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة اليونيسف العالم بشأن موقف المنظمة تجاه آخر التطورات في قطاع غزة.

قرار استثنائي | إضافة فئات جديدة على بطاقات التموين

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن وزير التموين أصدر قرارا استثنائيا بشأن إضافة مواليد بعض الفئات لبطاقات التموين، وهم مستحقي معاش تكافل وكرامة، والتضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وهنا الحديث عن فئات محددة وهي الفئات الأولى بالرعاية طبقا لتوجيهات وزير التموين، لافتا إلى أن إضافة المواليد بشكل عام في مصر تحتاج موازنة عامة متخصصة. 

انخفاضات قريبة .. متحدث الحكومة يزف بشرى بشأن أسعار السكر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وزيادة المتاح منها أمر يحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء وأمر محل متابعة يومية من رئيس الوزراء مع كافة الجهات المعنية

الهلال الأحمر المصري ينشئ مخيما إغاثيا في خان يونس بغزة

يقوم الهلال الأحمر المصري بتوجيهات من القيادة السياسية، بإنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

تعمير سيناء : تنمية أرض الفيروز تبدأ من القناة

تحدث المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، عن دور التنمية في حماية الأمن القومي المصري في سيناء.

الصحة العالمية: آلة الحرب الإسرائيلية لا تفرق بين أحد داخل قطاع غزة

عرضت قناة “ القاهرة الإخبارية”، تقريرا يرصد الأوضاع الصحية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع .

 

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