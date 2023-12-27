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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مركبة فضائية يابانية تدخل مدار القمر.. ما القصة؟

مركبة فضائية
مركبة فضائية

قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا إن مركبة "سليم" الفضائية دخلت بنجاح مدار القمر.

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ووفق الوكالة، إذا نجحت المركبة في الهبوط، فستضع اليابان في قائمة الدول القليلة التي يمكنها إنزال المركبات الفضائية على سطح القمر، وتأمل الوكالة بداية هبوط المركبة على القمر، في 20 يناير المقبل.

تأجيلات بسبب التقلبات الجوية
وكانت المهمة قد انطلقت في 6 سبتمبر من هذا العام بعد عدة تأجيلات بسبب التقلبات الجوية.

وستكون المركبة، في حالة نجاحها، الأصغر والأخف التي تهبط على القمر، وهي ثاني محاولة يابانية من نوعها، بعد مركبة "هاكوتو"، التي أطلقت في مهمة تجارية تقودها شركة "آي سبيس" لتكنولوجيا الفضاء في طوكيو، والتي تحطمت على سطح القمر في أبريل الماضي.


الهبوط على بُعد 100 متر من الموقع
ووفق المصادر، فإن "سليم"، تزن 200 كيلوجرام فقط، والهدف منها هو إظهار قدرات الهبوط الدقيقة على بعد 100 متر من الموقع المختار.

وحسب وكالة الفضاء اليابانية، تعد تقنية الهبوط الدقيق ضرورية للتأكد من قدرة المركبة على الهبوط قرب المواقع المثيرة للاهتمام علميًا على القمر، مثل الحفرة الصغيرة "شينولي" في المنطقة الاستوائية للقمر، التي ستهبط قربها المركبة، وفق  إنديان إكسبرس.

سليم القمر

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