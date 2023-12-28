أخبار التوك شو.. تطورات صعبة في قطاع غزة ومفاجأة جديدة بشأن موديست ونهال طايل تجهز 400 عروسة من الأيتام

شهدت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الملفات الساخنة، منها تفاصيل بشأن مهاجم الأهلي أنتوني موديست، وتطورات هامة داخل قطاع غزة، فضلا عن مبادرة هامة من نهال طايل بشأن تجهيز العرائس.

كشف سامح سمير، الناقد الرياضي، عن أن مارسيل كولر المدير الفني لصفوف النادي الأهلي مازال يراهن على أنتوني موديست ومتمسك باستمراره إذ إن الصفقة التي جلبها من الخارج ويرغب في استمراره حتى يحصل على فرصته كاملة، إذ أن المدير الفني يرى أن اللاعب مازال لديه الكثير وقادر على تقديمه.

وأضاف "سمير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مارسيل كولر يجد أن موديست كان سيء الحظ في كأس العالم للأندية، ويحاول أن يحتوي اللاعب، ويراهن عليه حتى إشعار آخر، ويرغب في إعطائه الفرصة كاملة.

أكد السفير أمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة، أن موقف مصر والأردن واحد ورافض بشكل بات لعملية التهجير من قطاع غزة، سواء قسريا أو طوعيًا، وبالنسبة للبلدين خط أحمر.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" تنسيق أردني مصري لم ينقطع منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، وهذه رابع قمة منذ ذلك التوقيت، ومواقفهما ثابتة، وهدفهما وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ولحشد الدعم الدولي لوقف هذا العدوان، وبدء مفاوضات جادة تعيدنا للمرجعيات الدولية والعودة لدولة فلسطينية مستقلة والبلدان معنيان بشكل كبير لوقف العدوان وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن حكومة الخراب الإسرائيلية أشعلت المنطقة بحرب غزة.

وأضاف أنور، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"،: "الداخل الإسرائيلي يعيش في حالة من الانهيار بسبب حرب غزة".

تحدّث عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، عن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"، إن هناك أكثر من 400 ألف فلسطيني ينامون في شوارع غزة.. وكل 4 آلاف شخص يستخدمون حماماً واحداً في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

أعلنت الإعلامية نهال طايل ،عن مبادرة برنامج تفاصيل لتجهيز ٤٠٠ عروسة من الأيتام بالمجان.

وقالت نهال طايل في برنامجها " تفاصيل" المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :" أي عروسة من الأيتام تبعتلنا وجهازها للزواج في الحفظ والصون ".

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة الأشمل لحل الأزمة وتحظى بقبول دولي.

وأضاف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"، أن ردود الأفعال الفلسطينية مرحبة بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المفاوض المصري الذي يحضر زيارات الوفد الحمساوي لمصر بارع وعبقري.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المفاوض المصري يتعامل مع شخصيات حمساوية متعددة الهوية، موضحا أن حركة حماس جزء من المشروع الإيراني وهم في منظومة إيران.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ميناء سفاجا واحد من أهم الموانئ إذ أنه مربوط بعدد من المناطق المختلفة وسيساعد كثيرا لوجستيا، وهذه المنطقة بها تجارة ومصانع تخدم محافظات الصعيد وتخدم العديد من المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هيئة موانئ أبو ظبي بدأت في العمل على هذا الملف.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مصر تبحث أن تكون مركزا للتجارة العالمية، وترغب في الوصول إلى 400 مليون طن من التداول و40 مليون حاوية بدلا من 12 مليون حاوية، وتجارة الحاويات تدخل مليارات الدولارات للدول.

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية أدارت بامتياز ملف العدوان على غزة.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن موقف الدولة المصرية تجاه غزة هو محل اجماع شعبي ووطني وجماهيري، قائلا: "موقف مصر محل إجماع شعبي وعميق فيما عدا الإخوان والجماعات الفوضوية واليسار بالحس القديم".

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم أجمع حريص على عبور تجارته من قناة السويس، ومصر غير قلقة بشأن هذا الأمر؛ لأن العالم هو من يحتاج إلى قناة السويس، مشيرا إلى أمريكا لجأت لتشكيل قوة بحرية؛ لحماية التجارة واستمرار عبورها من قناة السويس، ومصر ليس لديها أي مشاكل بشأن القناة، ولكن الدول هي من تعاني.

أضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن العالم كله حريص جدا على أمن وسلامة البحر الأحمر، ولا أحد قادر على المساس بقناة السويس، ولا توجد أي أزمات بالقناة، والأزمة متواجدة في البحر الأحمر.