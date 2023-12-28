وصول 87 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش للفلسطينيين بغزة

واصل مطار العريش الدولي بشمال سيناء ، استقبال طائرات المساعدات عبر الجسر الجوي من الدول العربية والأجنبية ..حيث وصلت طائرتين من قطر والإمارات تحملان نحو87 طنا مساعدات إنسانية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال الدكتور خالد زايد ، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ، إن طائرة الإمارات وصلت محملة 46،260 طنا، بالإضافة إلى وصول طائرة قطرية تحمل 41،068 طنا من المواد الغذائية والبطاطين.



الخدمات اللوجستيه:

وأوضح الدكتور خالد ، أنه تم تخزين المساعدات في مركز الخدمات اللوجستية بالعريش ومناطق أخرى، للتجهيز والنقل تباعا إلى معبر رفح البري؛ لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأشار الدكتور خالد ، أن مطار العريش الدولي استقبل حوالي 350 طائرة مساعدات إنسانية من أكثر من 40 دولة وجهة إغاثة أممية ، وحملت ما يقدر بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الإغاثية متعددة الاستخدامات.

