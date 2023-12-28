عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 87 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش للفلسطينيين بغزة

طائرات قادمة من الدول
طائرات قادمة من الدول العربية الى مطار العريش

 

 

واصل مطار العريش الدولي بشمال سيناء ، استقبال طائرات المساعدات عبر الجسر الجوي من الدول العربية والأجنبية ..حيث وصلت  طائرتين من قطر والإمارات تحملان نحو87 طنا  مساعدات إنسانية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


وقال الدكتور خالد زايد ،  رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ،  إن طائرة الإمارات وصلت محملة 46،260 طنا، بالإضافة إلى وصول طائرة قطرية تحمل 41،068 طنا من المواد الغذائية والبطاطين.
 

الخدمات اللوجستيه: 

وأوضح الدكتور خالد ، أنه تم تخزين المساعدات في مركز الخدمات اللوجستية بالعريش ومناطق أخرى، للتجهيز والنقل تباعا إلى معبر رفح البري؛ لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.
 

وأشار الدكتور خالد ،  أن مطار العريش الدولي استقبل حوالي 350 طائرة مساعدات إنسانية من أكثر من 40 دولة وجهة إغاثة أممية ، وحملت ما يقدر بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الإغاثية متعددة الاستخدامات.
 

txt

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء.. الجمعة

العريش مساعدات الفلسطينيين مطار طائرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

تذبذب قوي يضرب أسعار الذهب.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

طلب غريب من والدة كليان مبابي لـ رئيس ريال مدريد قبل انتقالات يناير

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج .. كررها 300 مرة فقط

شبانة: الأهلي والزمالك أصل تاريخ الكرة العربية

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين بالضفة وسط مواجهات وإطلاق نار

الصحة العالمية تعلن خروج 21 مستشفى عن الخدمة في غزة

مفاجأة.. مهاجم فلسطيني يطرد موديست من جدران القلعة الحمراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكبدة بالردة | أحلى من المحلات

صغرت 20 سنة.. إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين| شاهد

روبرت أيان هاملتون.. عاش حياة صعبة بسبب زوجته ودمره السرطان

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

فيديو

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ