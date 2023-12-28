انسى آلام أسفل الظهر بهذه النصائح

آلام أسفل الظهر شائعة خاصة فى فصل الشتاء وتكون ناتجة عن عدة أسباب، ونقدم إليك بعض النصائح التي قد تساعد في تخفيف آلام أسفل الظهر بحسب ما نشره موقع هيلثي.

آلام أسفل الظهر

1. الراحة والاسترخاء: حاول الحصول على قسط كافٍ من الراحة والاسترخاء، وتجنب الأنشطة التي تزيد من الضغط على ظهرك ويمكنك استخدام وسائد مريحة لدعم الظهر أثناء الجلوس أو النوم.

2. تطبيق الحرارة أو البرودة: يمكن استخدام الحرارة أو البرودة لتخفيف الألم في منطقة الظهر. يمكنك استخدام أكياس الثلج المغلفة أو أغطية السخانات الحرارية لتطبيق الحرارة أو البرودة على المنطقة المؤلمة لمدة 15-20 دقيقة عدة مرات في اليوم.

3. ممارسة التمارين الرياضية: بعض التمارين البسيطة يمكن أن تساعد في تقوية عضلات الظهر وتخفيف الألم. يمكنك استشارة أخصائي في العلاج الطبيعي لتوجيهك إلى التمارين المناسبة.

4. الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد يمكن أن يزيد من ضغط الظهر ويسبب آلامًا. حاول الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة النشاط البدني المنتظم والتغذية المتوازنة.

5. تجنب الجلوس لفترات طويلة: عند الجلوس لفترات طويلة، حاول تغيير وضعية جسمك والقيام بتمارين تمدد بسيطة لعضلات الظهر. قم بالوقوف والتحرك بانتظام لتقليل الإجهاد على الظهر.

6. تجنب حمل الأحمال الثقيلة: عند رفع الأشياء الثقيلة، استخدم تقنيات سليمة للرفع واحرص على توزيع الوزن بالتساوي. قم بتقسيم الأحمال الثقيلة إلى أجزاء أخف وزنًا واستخدم وسائل مساعدة مثل الحقائب الظهرية لتقليل الضغط على الظهر.

7. استشارة الطبيب: إذا استمرت آلام الظهر وتزداد شدتها أو ترافقت مع أعراض أخرى مثل خدران أو ضعف في الساقين، قد تحتاج إلى استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك إلى العلاج المناسب.