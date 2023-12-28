توقف حركة الملاحة في بحيرة البرلس وميناء الصيد لسوء الأحوال الجوية

قرر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الخميس، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء وبحيرة البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم ولحين تحسن الأحوال الجوية؛ وذلك لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.



وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تداعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهتها، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.. مشدداً على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة.



وشدد المحافظ، على انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة، مع أهمية المتابعة المستمرة لحالة الطقس.