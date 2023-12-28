بخطوات سهلة.. طريقة عمل الجبنة المثلثات

قدم الشيف إسلام حافظ، طريقة عمل الجبنة المثلثات، فهي تعتبر محببة ومفضلة للكثير وبالأخص الأطفال، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد.

* المكونات لعمل جبنة مثلثات



كوبان من اللبن كامل الدسم .

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب زبدة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان من الخل الأبيض.

أربع ملاعق جبنة كريمي.

أربع ملاعق من دقيق المخبوزات .

* طريقة تحضير الجبنة المثلثات



- يتم تحضير الجبنة المثلثات في محضر الطعام الكهربائي .

- في البداية نقوم بوضع الجبنة الكريمي ونضيف لها الدقيق والملح والزبدة واللبن ثم نقوم بتشغيل محضر الطعام لمدة دقيقة .

- نقوم باضافة الزيت بالتدريج إلى الخليط أثناء التشغيل حتى نحصل على قوام جبنة المثلثات الناعم .

- في وعاء كبير على نار متوسطة نقوم بوضع الخليط وتسويته جيدا حتى نحصل على قوام كثيف وناعم .

- نضع الخليط في طبق دائري ثم نضعه في الفريزر حتى يتجمد كليا .

- يتم أخذ الجبنة وتقطيعها على حسب الرغبة ، ويفضل أن تكون مثلثات مثل الجاهزة حتى يحبها الأطفال .