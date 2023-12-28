بخطوات سهلة.. طريقة عمل الجبنة المثلثات

قدم الشيف إسلام حافظ، طريقة عمل الجبنة المثلثات، فهي تعتبر محببة ومفضلة للكثير وبالأخص الأطفال، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد.
* المكونات لعمل جبنة مثلثات
كوبان من اللبن كامل الدسم .
نصف كوب من الزيت.
نصف كوب زبدة.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
ملعقتان من الخل الأبيض.
أربع ملاعق جبنة كريمي.
أربع ملاعق من دقيق المخبوزات .
* طريقة تحضير الجبنة المثلثات
- يتم تحضير الجبنة المثلثات في محضر الطعام الكهربائي .
- في البداية نقوم بوضع الجبنة الكريمي ونضيف لها الدقيق والملح والزبدة واللبن ثم نقوم بتشغيل محضر الطعام لمدة دقيقة .
- نقوم باضافة الزيت بالتدريج إلى الخليط أثناء التشغيل حتى نحصل على قوام جبنة المثلثات الناعم .
- في وعاء كبير على نار متوسطة نقوم بوضع الخليط وتسويته جيدا حتى نحصل على قوام كثيف وناعم .
- نضع الخليط في طبق دائري ثم نضعه في الفريزر حتى يتجمد كليا .
- يتم أخذ الجبنة وتقطيعها على حسب الرغبة ، ويفضل أن تكون مثلثات مثل الجاهزة حتى يحبها الأطفال .