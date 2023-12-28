عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الجبنة المثلثات

جبنة مثلثات
جبنة مثلثات

قدم الشيف إسلام حافظ، طريقة عمل الجبنة المثلثات، فهي تعتبر محببة ومفضلة للكثير وبالأخص الأطفال، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد.

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الباتيه بالجبنة زي المحلات

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

 

* المكونات  لعمل جبنة مثلثات 


كوبان من اللبن كامل الدسم .
نصف كوب من الزيت.
نصف كوب زبدة.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
ملعقتان من الخل الأبيض.
أربع ملاعق جبنة كريمي.
أربع ملاعق من دقيق المخبوزات .

* طريقة تحضير الجبنة المثلثات 


- يتم تحضير الجبنة المثلثات في محضر الطعام الكهربائي .  
- في البداية نقوم بوضع الجبنة الكريمي ونضيف لها الدقيق والملح والزبدة واللبن ثم نقوم بتشغيل محضر الطعام لمدة دقيقة .
- نقوم باضافة الزيت بالتدريج إلى الخليط أثناء التشغيل حتى نحصل على قوام جبنة المثلثات الناعم .
- في وعاء كبير على نار متوسطة نقوم بوضع الخليط وتسويته جيدا حتى نحصل على قوام كثيف وناعم .
- نضع الخليط في طبق دائري ثم نضعه في الفريزر حتى يتجمد كليا .
- يتم أخذ الجبنة وتقطيعها على حسب الرغبة ، ويفضل أن تكون مثلثات مثل الجاهزة حتى يحبها الأطفال .

الجبنة المثلثات الجبنة الكريمي الخل الأبيض الدقيق جبنة مثلثات خطوة بخطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

أفضل طريقتين لعمل صوص الشوكولاتة.. تعرف عليهما

طريقة عمل الكاتشب فى المنزل

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

وصفة لزيادة الوزن وعلاج النحافة

طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك والحلويات

طعمه تحفة.. طريقة عمل الموغات بأسرار أهل الصعيد

ترشيحاتنا

السوبر المصري| مران خفيف للاعبي الأهلي بفندق الإقامة في أبوظبي

ضياء رشوان: مقترح مصر يتضمن 3 مراحل تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة

وزير التعليم : مدارس STEM تقدم نموذجًا يستحق الاقتداء به

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لهذا السبب

وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع مصر على تحسين العلاقات بين البلدين

كتائب القسام تدمر 5 دبابات إسرائيلية في وقت واحد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

فيديو

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ