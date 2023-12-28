ادخال 114 شاحنة مساعدات من معبر رفح لدعم الفلسطينيين بغزة

استمرت الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء وأدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة، عن طريق معبر رفح البري بشمال سيناء ، وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين ، بما فيها نقل الجرحى وإدخال مزدوجي الجنسية للسفر إلى بلادهم .



114شاحنة

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه تم دخول 114 شاحنة مساعدات من معبر رفح في طريقها إلى منفذ كرم أبو سالم لتخضع إلى عمليات تفتيش قبل إعادة إدخالها إلى قطاع غزة مع نهاية اليوم لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني .

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كما تم ادخال 7سيارات إسعاف واحدة مقدمة من دولة قطر و6 من دولة الكويت للمساهمة في نقل الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات الميدانية في قطاع غزة.

وقد سلم الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ، نظيره الفلسطيني أمس الأربعاء ، 92 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة



كما استقبل ميناء رفح البرى ، 11 جريحًا و 9مرافقًا فلسطينيًا، حيث تم نقل الجرحى للعلاج فى مستشفى العريش العام، وو المستشفى الإيطالى العائم فى ميناء العريش البحرى.