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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى خلال 3 أسابيع في البورصة العالمية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

سجلت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الخميس أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بعد ارتفاع استمر لأربعة جلسات متتالية، حيث يجد الذهب الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي وذلك على الرغم من ضعف أحجام التداول والسيولة النقدية في الأسواق بسبب فترة العطلات السنوية. 
يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2073 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2088 دولار للأونصة ليعود إلى التراجع من هذه المستويات بنسبة 0.1%. 
يأتي هذا بعد ارتفاع استمر لأربعة جلسات متتالية استطاع الذهب خلالهم أن يخترق منطقة تذبذب التداولات بين 2000 – 2050 دولار للأونصة، ليغلق جلسة الأمس فوق المستوى 2070 دولار للأونصة، ولكنه يحتاج أن يغلق تداولات اليوم فوق مستوى المقاومة 2080 دولار للأونصة حتى يستطيع استكمال الارتفاع وصولاً إلى المستوى 2100 دولار الذي يعد مقاومة هامة للسعر.

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الأسبوع الأول في شهر ديسمبر شهد تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يعود وينخفض بشكل سريع، ولكن استطاع المعدن النفيس أن يحافظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لخمسة أسابيع متتالية مما يزيد من زخم الصعود خاصة ان السعر قد كون قاعدة سعرية فوق المستوى 2000 دولار قد تساعده على الاستمرار في الارتفاع. 
الذهب وجد الدعم من التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي فقد انخفض مؤشر الدولار اليوم ليسجل أدنى مستوى جديد في 5 أشهر ليسجل انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% وهو انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.
الضغط السلبي الواقع على الدولار الأمريكي ناتج من تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024 في اجتماع مارس، وذلك بعد البيانات الأقل من المتوقع عن التضخم الأمريكي التي صدرت الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تقلص معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
من ناحية أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهر عند 3.783% لتسجل حتى الآن انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% في طريقها إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الخامس على التوالي. 
في سياق آخر تشهد الأسواق اليوم بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية والذي من المتوقع أن تشهد ارتفاع إلى 211 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 205 ألف، وقد تساهم هذه البيانات في حركة الأسواق اليوم وذلك على الرغم من ضعف أحجام التداول في الأسواق المالية هذا الأسبوع بسبب العطلات. 
هذا ويقترب الذهب من انهاء عام 2023 مسجلاً ارتفاع يتخطى 10% هذا العام وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بدعم من التطورات الجيوسياسية وإعلان الفيدرالي الأمريكي عن توقفه عن رفع أسعار الفائدة وتوقعاته بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024. 
لكن حتى الآن يعد ارتفاع الذهب بشكل أقل مقارنة مع الأصول المالية الأخرى مرتفعة المخاطرة مثل الأسهم، وذلك بسبب بقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى الآن عند أعلى مستوياتها، ومتوقع أن ينتعش الذهب بشكل كبير مع بداية تطبيق أول قرار لخفض الفائدة الأمريكية.


أسعار الذهب في مصر 


سيطر عدم الاستقرار على أسعار الذهب في مصر الذي شهد انخفاض كبير خلال جلسة الأمس يليه ارتفاع آخر كبير ثم انخفاض، الأمر الذي يدل على وجود مضاربات في السوق وعدم توازن بين العرض والطلب المحلي. 
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3215 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3175 جنيه للجرام، وكان يوم أمس قد انخفض بمقدار 85 جنيه ليغلق عند المستوى 3215 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3300 جنيه للجرام. 
كان التذبذب في سوق الذهب المحلي عنيف خلال جلسة الأمس الذي شهد انخفاض السعر لأدنى مستوى عند 3150 جنيه للجرام ليفقد 150 جنيه من سعر الافتتاح قبل أن يعود ويغلق فوق المستوى 3200 جنيه للجرام.
التذبذب الحالي في أسعار الذهب يدل على المضاربات في الأسعار في ظل ارتفاع الطلب حالياً في الوقت الذي تشهد في الأسواق تراجع في المعروض، خاصة أن مبادرة زيرو جمارك لم تساهم في دخول كميات كبير من الذهب مؤخراً بسبب انتهاء فترة اجازات العاملين في الخارج.

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