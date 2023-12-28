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انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مستجدات الذهب والدولار محلياً وعالمياً، فمنذ بداية الاسبوع الجاري، ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعات قوية وسريعة، مسجلة أرقام قياسية.

 وعلى عكس التوقعات فاجئ الذهب الجميع وهبطت أسعاره اليوم، وهو التراجع على  المستوى المحلي، رغم التماسك العالمي للذهب، وكانت أسعار الذهب قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال تعاملات امس.

 

وخسر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء  1160 جنيها مسجلا 25.240 جنيه مقارنة بـ 26.400 خلال تعاملات أمس، وكانت أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى لها حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارً 3330 جنيهًا بدون مصنعية، انخفضت اليوم مسجله 3155 جنيها بتراجع بلغ 175 جنيها.

و عن اسعار أعيرة الذهب المختلفة في سوق الصاغة، فقد سجل عيار 24 الأعلى سعرا فسجل 3600 جنيهاً للشراء، ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى 3100 جنيهاً للبيع و 3150 جنيهاً للشراء.

 

أما سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2,829 جنيها للجرام للشراء و 2,803  جنيها للبيع، سعر جرام الذهب عيار ١٤ شراء 2700 جنيه، و سعر الجنيه الذهب 25.640 جنيه.

 

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

الذهب الدولار شروق عادل عيار 21 عيار 24

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