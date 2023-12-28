احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن طرح الإسكان وحدات لمحدودي الدخل بالمدن الجديدة، حيث يدرس صندوق الإسكان الاجتماعي في الوقت الحالي طرح وحدات جديدة من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من العام القادم ، وذلك لجميع المواطنين وفقا للأسعار التي سيتم الاتفاق عليها.



وتستمر الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات السكنية الداعمة للمواطن المصري على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وفي هذا الصدد،عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

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