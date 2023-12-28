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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ الهاون.. المقاومة الفلسطينية تدك مركز عمليات لقوات الاحتلال في غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، دك مركز عمليات لقوات الاحتلال في خان يونس بقذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "مجاهدونا دكوا بوابل من قذائف الهاون مركز عمليات لقوات العدو في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، استهداف 7 آليات إسرائيلية  بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

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وقالت القسام عبر صفحتها على تليجرام، إنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية أيضا بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

فلسطين خان يونس قذائف الهاون

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