عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن تدمير جرافة إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدف جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام"، الأربعاء، عن استهدافها دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".

واستهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، مما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

كما استهدفت كتائب القسام 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وأوقعت عدداً من الجنود بين قتيل وجريح.

عيد ميلاد سعيد في الأسر.. رسالة عاجلة من كتائب القسام لعائلات الاحتلال

عدوى تأكل جسدًا نشأ في أنفاق القسام .. القصة الكاملة لـ"فطر غزة" المنتشر بالجيش الإسرائيلي والبحث عن علاج بأمريكا

كتائب القسام حماس الياسين 105 قطاع غزة مخيم البريج غزة خانيونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

موضوعات متعلقة

عيد ميلاد سعيد في الأسر.. رسالة عاجلة من كتائب القسام لعائلات الاحتلال

عدوى تأكل جسدًا نشأ في أنفاق القسام .. القصة الكاملة لـ"فطر غزة" المنتشر بالجيش الإسرائيلي والبحث عن علاج بأمريكا

بقذيفة الياسين 105.. القسام تستهدف جرافة صهيونية في خانيونس

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

شاهد.. وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورة حديثة لقائد كتائب القسام

كتائب القسام تعلن دخول سلاح جديد في حربها ضد إسرائيل.. تعرف عليه

شاهد.. كتائب القسام تستهدف جنود جيش الاحتلال وتدمير آلياته المتوغلة في غزة

بقذائف "الياسين".. كتائب القسام تستهدف دبابة وناقلة جند إسرائيلية شمال خان يونس

ترشيحاتنا

بعد تخليه عن الملكية لأجلها|منجمة: ميجان ماركل ستترك هاري وتعود للتمثيل من جديد

كتائب القسام تعلن تدمير جرافة إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة

تعرف على محاور توطين صناعة الهيدروچين الأخضر فى مصر

أفشة وياسر إبراهيم يلتقيان بنجم الأهلي السابق عبر اتصال فيديو

قائد الحرس الثوري الإيراني: طوفان الأقصى لم تكن انتقامًا لاغتيال قاسم سليماني

كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من عقوباتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

عبير صبري عن التعاون مع ريهام حجاج: بتفائل بالشغل معاها |خاص

شاهد مفاجأة تركي آل شيخ لمحمد عبده فى بروفات حفل اليوبيل الماسي|فيديو

محمد سامي يكشف حقيقة ترشيح مي عمر لمسلسل جعفر العمدة 2 |خاص

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ