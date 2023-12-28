«أهلي 2007» يفوز على أسوان برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ حقق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على فريق أسوان، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة ١٨ من بطولة الجمهورية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ونجح الأهلي في تسجيل ٤ أهداف خلال الشوط الثاني، حيث سجل محمد عبد الفتاح «تاحا» الهدف الأول من ركلة جزاء، وأضاف البديل محمد أشرف الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يختتم زيدان ناجح رباعية فوز الأهلي.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - زياد وائل - محمد عاطف - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - محمد رأفت - ياسين عاطف - مصطفى بهجت - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وشارك محمد أشرف بدلًا من أحمد الشيخ، ويوسف عبد القوي بدلًا من مصطفى بهجت، ومحمد السيد بدلًا من ياسين عاطف، ومحمد طه بدلًا من تاحا.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ٤٣ نقطة، مسجلًا ٣٧ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلًّا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.