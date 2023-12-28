عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقامة ناد اجتماعي للمهندسين بدمنهور

توقيع العقد
توقيع العقد

وقع المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، الأربعاء 27 ديسمبر 2023 عقد شراء قطعة أرض بدمنهور لخدمة مهندسي محافظة البحيرة وجموع أعضاء الجمعية العمومية.

وتم التوقيع في حضور الدكتور المهندس هشام سعودي، وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حمودة، الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي، أمين الصندوق المساعد، والمهندس حمدي الخولي، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، والمهندس أيمن رزق- أمين نقابة المهندسين بالبحيرة.

عقب التوقيع، هنَّأ المهندس طارق النبراوي، مجلس نقابة المهندسين بالبحيرة وجميع مهندسي المحافظة بهذه الخطوة، متمنيًا لهم التوفيق في كافة الإجراءات القادمة حتى يصبح نادي المهندسين بدمنهور واقعًا ملموسًا يتشرف به كل مهندسي مصر.

من جانبه أوضح المهندس الاستشاري محمد حمودة، أن توقيع عقد شراء قطعة أرض لخدمة مهندسي البحيرة لإقامة نادٍ اجتماعي بمساحة 10 آلاف متر تقريباً، يأتي في إطار خطة النقابة العامة لإقامة أندية لها بجميع محافظات الجمهورية لتعظيم أواصر الترابط وحرصها على توفير كل الخدمات المتكاملة لأعضاء الجمعية العمومية، مما يؤدي إلى تدعيم الصلات الاجتماعية والثقافية والترفيهية بين الأعضاء.

ولفت إلى أن مجلس نقابة المهندسين بالبحيرة، برئاسة المهندس حمدي الخولي قد تقدم بطلب لمجلس النقابة العامة للموافقة على شراء قطعة أرض لإنشاء نادٍ لمهندسي البحيرة، وتمت الموافقة عليه.

وأكد "حمودة"، أن مجلس النقابة العامة لا يدخر جهدًا من خلال لجنة المشروعات والإسكان في زيادة أصول النقابة بإنشاء وحدات سكنية بمساحات مختلفة وأسعار تتناسب وكافة المستويات المعيشية بالتوازي مع حرصها على شراء أراضٍ جديدة لإقامة نوادٍ لأعضائها، مشددًا على أن النقابة مستمرة في دورها الخدمي على  أكمل وجه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

التفاصيل الكاملة لإنتقال عمر كمال للأهلي

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

ترشيحاتنا

عقوبة تعطيل دفن موتى كورونا فى قانون الأمراض المعدية.. تفاصيل

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج بعد ابتزاز مرضاه في عيادته

كارثة على النظام الاقتصادي.. قرار أمريكي وشيك يهدد بتدمير الدولار

كتائب القسام تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية في تل الزعتر

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

تحويلات مرورية تزامنا مع إنشاء كوبري مشاة بمحور الشهيد في القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ