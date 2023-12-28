زيادة تبادل تجاري مرتقب بين مصر وليبيا

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في بنعازي صالح العبيدي، ومحمد رافع مدير الغرفة الليبية المصرية المشتركة.

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والليبي في المجالات التجارية والاقتصادية، وإمكانية زيادة التبادل التجاري.

وأكد "الوكيل" خلال اللقاء على أهمية تنظيم زيارة قريبة من وفد تجاري مصري للإطلاع على الأسواق الليبية والمنطقة الحرة بمدينة الكفرة، ودراسة إمكانية التبادل التجاري بين الجانبين المصري والليبي، والتعرف على احتياجات السوق الليبية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل والأستاذ محمود مرعي والمهندس البديوي السيد والأستاذ أحمد الكاتب والأستاذ محمد حفني والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية والأوروبية.