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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

250 مليون دولار.. الولايات المتحدة تكشف عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

صدى البلد

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، وهي الدفعة الأخيرة من الأسلحة المتاحة بموجب التفويض الحالي. 

وتشمل هذه الحزمة، المستمدة من مخزون البنتاجون، صواريخ ستينغر المضادة للطائرات، وذخيرة إضافية من طراز هيمارس، وأنظمة مضادة للدروع من طراز Javelin وAT-4، بالإضافة إلى ذخائر المدفعية والأسلحة الصغيرة. وتشكل هذه الدفعة الرابعة والخمسين من المعدات العسكرية لأوكرانيا من قبل إدارة بايدن منذ أغسطس 2021.

يهدف هذا الإعلان، الذي صدر من خلال سلطة السحب الرئاسية، إلى دعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها الدفاعية الفورية وتمكين قواتها من حماية السيادة والاستقلال. وتسمح الهيئة بالتسليم السريع لمخزونات وزارة الدفاع إلى الدول الأجنبية التي تواجه الأزمات.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للرئيس جو بايدن والكونجرس والشعب الأمريكي على حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة. 

وشدد زيلينسكي على الدور الحاسم للقيادة الأمريكية في التحالف الذي يضم أكثر من 50 دولة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنها ضرورية لمكافحة الإرهاب والعدوان ليس فقط في أوكرانيا ولكن على مستوى العالم.

تأتي حزمة المساعدات بعد فشل الكونجرس في الموافقة على مساعدات أمنية جديدة بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، مع فشل المفاوضين في التوصل إلى اتفاق، خاصة بسبب مطالب الجمهوريين بإقرانها بحملة قمع حدودية محلية. 

كما تأتي هذه المساعدة العسكرية الجديدة في أعقاب إعلان الرئيس بايدن عن حزمة مساعدات بقيمة 200 مليون دولار في ديسمبر، وسط مخاوف من الوصول إلى طريق مسدود في الصراع المستمر وتزايد المعارضة الجمهورية لتجديد حزمة مساعدات أكبر بقيمة 61 مليار دولار.

وتزايدت أصوات المنتقدين داخل الولايات المتحدة، متشككين في استمرار الدعم المالي لأوكرانيا. وأصر كبار الجمهوريين، بما في ذلك مات غايتس ومارجوري تايلور غرين، على تقديم تنازلات من البيت الأبيض بشأن أمن الحدود كشرط للتوصل إلى اتفاق. 

وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة فايننشال تايمز في ديسمبر أن 48% من المشاركين يعتقدون أن الولايات المتحدة تنفق "أكثر من اللازم" على المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، مقارنة بـ 27% ممن اعتبروا الإنفاق مناسبا.

بينما تواجه أوكرانيا تحديات على جبهات متعددة في الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا، بما في ذلك نقص قذائف المدفعية، تعمل البلاد الآن على تعزيز تصنيع الأسلحة الخاصة بها في عام 2024. 

وأعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أولكسندر كاميشين، عن خطط لإنتاج ستة قذائف بوهدانا الذاتية. - وحدات مدفعية ذاتية الدفع شهرياً، مع التأكيد على التزام البلاد بالاكتفاء الذاتي الاستراتيجي.

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