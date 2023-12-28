تصرف غريب من محمد محمود بعد تسجيله هدف التعادل في الأهلي بنهائي السوبر

نجح محمد محمود من تسجيل هدف التعادل لمودرن فيوتشر في مرمى النادي الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، وتصبح النتيجة ٢-٢.

وسجل محمد محمود هدف التعادل في الدقيقة ٨٠ من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعقب تسجيله للهدف اعتذر لجماهير الأهلي على التسجيل في مرماهم بصفته لاعبا سابقا في النادي الأهلي ولم يحتفل.

ونجح عمر السعيد في الضغط على مصطفى شوبير في الدقيقة ٧٧ من عمر اللقاء ليسجل الهدف الأول لفيوتشر.

وواصل النادي الأهلي سيطرته على اللقاء وسط إهدار الكثير من الفرصة الخطيرة على حارس مرمى محمود جنش.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، وتشير النتيجة لتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة ١٣ من عمر الشوط الأول بعد عرضية من ركنية على معلول.

ونجح الشحات في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ من عمر الشوط الأول بعد صناعة من كهربا.

وشهد الشوط الأول سيطرة للأهلي على مجريات اللقاء وسط هجمات مرتدة من فيوتشر شكلت أحدها خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لخوض مباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.