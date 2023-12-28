تعليق مثير من نجم الأهلي السابق بعد الفوز بالسوبر

هنأ اسلام الشاطر نجم الأهلي السابق ، المارد الاحمر بعد الفوز على نادي فيوتشر بـ 4 أهداف مقابل هدفين في بطولة السوبر المصري.

وكتب الشاطر من خلال حسابه الشخصي اكس :" الف الف مبروووووووك … الاهلي يستحق البطوله عن جداره واستحقاق الف مبروك يا اهلاويه اوووووو اهلاوي اهلاوي ".



وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لخوض مباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو