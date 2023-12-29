جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس الشعبة الفرنسية

يتساءل الكثير من طلاب كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، جداول امتحانات الترم الأول 2024 حتى يكونوا على علم بها لمراجعة المقررات الدراسية بشكل جيد، لكي يحصلوا على تقديرات مرتفعة دون قلق أو توتر.

جداول امتحانات الترم الأول 2024

وأعلنت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، عن مواعيد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث أنه من المقرر انطلاق امتحانات الفرقة الأولى بالشعبة الفرنسية يوم الاثنين 15 يناير المقبل، والفرقة الثانية يوم 10 يناير، أما الفرقة الثالثة يوم 8 يناير، والفرقة الرابعة يوم الاثنين 10 يناير 2024.

وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة فعاليات المؤتمر الدولي السادس عشر للهندسة الإنشائية والچيوتقنية الذي ينظمه قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وذلك بحضور اللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء طارق جويلى، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ولفيف من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

وفي كلمته أشاد الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة باستمرارية انعقاد المؤتمر الذي يُعقد بانتظام منذ حوالي أربعة عقود، بما يمثل رمزاً للتاريخ العريق والإنجازات المتميزة التي حققتها كلية الهندسة جامعة عين شمس في مجال الهندسة الإنشائية.



كما أشار إلى اهتمام المؤتمر في نسخته الحالية بتسليط الضوء على المشروعات الضخمة ميجا بروجكتس" في الهندسة الإنشائية، وهو ما يبرز الدور الكبير الذي تلعبه الكلية وأعضاء هيئة التدريس في المشاركة الفعالة والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والطرق، هذه المشروعات تعد شاهدًا على نهضة هائلة تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة.

وأوضح الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة أن هذا يعد المؤتمر استمرارًا لالتزام كلية الهندسة بتعزيز الحوار وتبادل المعرفة في مجال الهندسة؛ حيث نجحت الكلية سابقا في تنظيم مؤتمر يركز على المدن الذكية، وكان هذا الحدث علامة فارقة في مناقشة كيفية تطور المراكز الحضرية إلى مساحات أكثر استدامة وكفاءة وصالحة للعيش من خلال الهندسة والتكنولوجيا المبتكرة، مشيرا ان مؤتمر اليوم سيناقش التحديات والتطورات في إنشاء المشاريع التي تعتبر حجر الأساس على طريق Mega Projects الضخمة التنمية، متمنيا للمشاركين مؤتمرا ثري بالمشاركة، التعاون وتبادل الأفكار، كما أعلن عن اعتزام الكلية تنظيم مؤتمرًا يركز على موضوع مستقبل كوكبنا - الطاقة، والذي سوف يستكشف أحدث الابتكارات في مجال كفاءة الطاقة والتقنيات المتجددة والممارسات المستدامة في الهندسة.