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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يصل إلى مشارف مخيم النصيرات من الجهة الشرقية

صدى البلد

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى مشارف مخيم النصيرات من الجهة الشرقية بعد اقتحام مخيم البريج منذ عدة أيام.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الدبابات الإسرائيلية تمركزت خلف محطة وقود أبو عاصي التي تقع مقابل مدخل مخيم النصيرات، مؤكدين أن المنطقة هناك خالية من أي تواجد للمدنيين.

وحذروا خلال حديثهم المواطنين من ضرورة الانتباه، بسبب تواجد للقناصة على البنايات العالية في المنطقة حيث يقومون بإطلاق النار تجاه منازل المواطنين المقابلة للأبنية.

وشهد مخيم البريج عملية برية عسكرية واسعة من قبل الجيش الإسرائيلي دمّر فيها مئات المنازل وقام بتجريف الشوارع الرئيسية في المخيم وسط سقوط لعشرات القتلى والجرحى فضلًا عن اقتحام مراكز الإيواء واعتقال جميع الرجال من داخلها واقتيادهم إلى جهات مجهولة.

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