عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السعيد: الأهلي استحق السوبر.. ومصطفى شوبير موهوب أكثر من والده

صدى البلد

أكد طارق السعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومحلل برنامج 90+، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أستحق التتويج بلقب كأس السوبر المصري أمس أمام فريق مودرن فيوتشر.

وقال طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” :" مباراة الأهلي وفيوتشر كانت قوية للغاية، ولاعبي النادي الأهلي كانوا يظهرون بشكل سريع في التمرير أفضل عن كل المباريات الماضية".

وأضاف:" مروان عطية رائع مع النادي الأهلي، وأرى أن إمام عاشور فارق مع الفريق خلال الموسم الحالي وصفقة مميزة ولكنه يحتاج فقط للهدوء وعدم الرد على أى انتقاد".

وتابع:" مصطفى شوبير حارس مميز ولا أرغب في تحميله الخطأ، لأن كل اللاعبين نخطأ وجميعنا أخطأنا عندما كنا لاعبين".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز في بطولة كأس السوبر المصري للمرة الـ14 فى تاريخه بعد الفوز أمام مودرن فيوتشر برئاسة مقابل هدفين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تعتقل شابا من داخل سيارة إسعاف بعد إصابته برصاصة

مبلغ ضخم.. منة فضالي تكشف تفاصيل تعرضها للنصب في تركيا

مش قادر يحرك رجليه.. لماذا أصيب الموسيقار حلمي بكر بالشلل؟

هآرتس: يجب على إسرائيل غزو لبنان بريا

هل تصح الجمعة بإدراك التشهد مع الإمام؟.. دار الإفتاء ترد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين بعد اقتحام قرية في رام الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون ملفت.. شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

أعراض نقص الكالسيوم في الجسم| تعرف عليها

برج القوس.. خبيرة أبراج تكشف مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

فيديو

مبقاش قادر يتحرك.. زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ