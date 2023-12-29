طارق السعيد: الأهلي استحق السوبر.. ومصطفى شوبير موهوب أكثر من والده

أكد طارق السعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومحلل برنامج 90+، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أستحق التتويج بلقب كأس السوبر المصري أمس أمام فريق مودرن فيوتشر.

وقال طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” :" مباراة الأهلي وفيوتشر كانت قوية للغاية، ولاعبي النادي الأهلي كانوا يظهرون بشكل سريع في التمرير أفضل عن كل المباريات الماضية".

وأضاف:" مروان عطية رائع مع النادي الأهلي، وأرى أن إمام عاشور فارق مع الفريق خلال الموسم الحالي وصفقة مميزة ولكنه يحتاج فقط للهدوء وعدم الرد على أى انتقاد".

وتابع:" مصطفى شوبير حارس مميز ولا أرغب في تحميله الخطأ، لأن كل اللاعبين نخطأ وجميعنا أخطأنا عندما كنا لاعبين".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز في بطولة كأس السوبر المصري للمرة الـ14 فى تاريخه بعد الفوز أمام مودرن فيوتشر برئاسة مقابل هدفين.