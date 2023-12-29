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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الذهب الأحمر على وشك النفاد من العالم.. ما القصة ؟

صدى البلد

الذهب الأحمر على وشك النفاد، وصل هذا التهديد إلى إيران بعد تصريحات المنتجين والمصدرين بأن السوق العالمية تواجه عجزا في محصول الزعفران بسبب ضعف المحصول في إيران، أكبر مورد للبهارات في العالم.

يعد الزعفران هو أغلى أنواع التوابل في العالم، ويشتهر برائحته الرائعة ونكهته المميزة وألوانه الفريدة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، بحسب التقرير، من المتوقع أن يكون محصول هذا العام في إيران، التي توفر أكثر من 90% من الزعفران في العالم، أقل من نصف محصول 2022.

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وقال علي مقدم، الرئيس التنفيذي لشركة نوفين سافرون، وهي شركة منتجة ومصدرة إيرانية رائدة: " من المتوقع أن ينخفض ​​إجمالي الإنتاج إلى حوالي 170 طنًا من حوالي 400 طن للعام الماضي".

وأرجع المنتجون والتجار ضعف المحصول إلى تغير أنماط الطقس ونقص المياه. وفقًا لمجتبى بايام أصغري، رئيس بورصة توربات جام للزعفران.

وعلى حد وصفه فإن درجات الحرارة المنخفضة للغاية في الشتاء الماضي والتي أعقبها ربيع وحار جاف جدًا وصيف كان لها تأثير مدمر على المحصول. وتفاقم الوضع بسبب جفاف آلاف الآبار المخصصة للري تمامًا.

ويحذر الخبراء من أن الوضع قد يزداد سوءا بسبب تغير المناخ، الذي يغير أنماط الطقس، وقال محمد درويش، خبير البيئة الإيراني،: "إيران أكثر عرضة للخطر من المتوسط ​​العالمي، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة حيث يزرع الزعفران، الأمطار تتناقص، والتبخر ودرجات الحرارة ترتفع" .

وتضاعف سعر الزعفران منذ العام الماضي، ليقفز إلى 1400 دولار للكيلوجرام الواحد في السوق المحلية الإيرانية وإلى 1800 دولار في الخارج، بحسب الموردين. وقد أثر هذا بالفعل على صادرات إيران من التوابل.

وتعد الصين أكبر مشتر أجنبي للزعفران الإيراني، حيث تمثل 45% من إجمالي الصادرات. ومن بين المشترين الرئيسيين الآخرين الدول العربية وإسبانيا وإيطاليا، حيث يستخدم الزعفران في مجموعة متنوعة من الأطباق.

التهديد المحصول المصدرين ايران

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