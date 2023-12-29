اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة: الأوضاع في قطاع غزة سيئة للغاية

قالت سونيا عباس، مسؤول اللجنة الثقافية في اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، إن الأوضاع في قطاع غزة سيئة للغاية، فهم يعانون من القصف المستمر للاحتلال، حتى داخل المناطق الآمنة.

وأضافت سونيا عباس، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، أن التصعيد مستمر داخل الضفة الغربية، وما يحدث من تطرف وصل إلى أقصى مراحله، وذلك لفشل سياسة الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

واسترسلت: تمسك الفلسطيني بأرضه ودفاعه عن أرضه، أمر طبيعي وحق شرعي للفلسطنيين، ولذلك يسعى جيش الاحتلال إلى تصعيد عملياته.

وشددت على أن قصف المدنيين في المناطق الجنوبية الآمنة، أكبر دليل على أن الاحتلال يرغب في تهجير الفلسطينيين.