استمرار تنفيذ البرنامج الكشفي لتنمية مهارات النشء بسيناء.. تفاصيل

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في المراكز على المستوى المحلي والتي تستمر حتى 15 يناير القادم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لإدارة تنمية النشئ ، وايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين والاستاذ ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية .

200 طليع:

وقال عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، أنه يتم التدريب في المراكز من خلال القاده الكشفين بعدد 200 طليع وطليعه لكل مركز.

وفي هذا الصدد.. نفذ مركز شباب مدينة العريش برنامج للفرق الغير كشفية ، من الكشافه والاشبال والزهرات والمرشدات،والذي تضمن العاب كشفيه وصيحات كشفيه ومسابقات رياضيه وانواع الربطات تدريب القائد عبد اللطيف صوان والقائد محمود حجاب.

