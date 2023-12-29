محلل سياسي: أمريكا تقدم دعما مطلقًا لإسرائيل على الرغم من مجاز.رها

قال ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي إن ما يفعله بنيامين نتنياهو وآلته العسكرية الغاشمة هي التى فرضت على كل للشعوب الحرة قي العالم أن ما يحدث في غزة جريمة ضد الإنسانية وجريمة جماعية وجريمة من جرائم الحرب واعلان نتنياهو انو يهدف الي تجويع وتعطيش ومنع الدواء والمشافي ومنع المأوي.



وأضاف شرقاوي خلال مداخلة هاتفية مرئة من واشنطن، لفضائية أكسترا نيوز، ان ٨٥ % من شعب غزة وفقا لتصريحات أمين العام الامم المتحدة اصبحوا بلا مأوي، ولاجئين داخل قطاع غزة.



وتابع المحلل السياسي: انه تم تدمير ما لا يقل عن ٧٥% من البنية التحيتة والمباني في قطاع غزة حتي لا تصبح غزة صالحه للسكنه مرة اخري بلا بينه تحيتة او كهرباء ولا مياه ولا مجاري ولا طعام ولا غذاء ولا شراب، لافتا الى أن اهل غزة اصحبوا يأكلون من النجيلة ويشربون من مياة البحر.

الولايات المتحدة الأمريكية تحمي إسرائيل سياسيا وتوفر لها الغطاء الدبلوماسي

من جانبه، فقد أعلن تقرير للولايات المتحدة ان هناك أكثر من ٥٠٠ الف مهمدين بخطر الموت جوعا ان لم يتدخل العالم، ولازالت إسرائيل تفعل ما تريده وايضا الولايات المتحدة الأمريكية تحمي إسرائيل سياسيا وتوفر لها الغطاء الدبلوماسي في الامم المتحدة، تعترض حق الفيتو على كل القررات التي من الممكن ان تدين إسرائيل على وقف إطلاق النار.