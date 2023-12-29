استمرار برنامج «نتشـارك» للمبادرات المجتمعية في سيناء لتدريب النشء

واصلت مديرية الشباب والرياضة، شمال سيناء، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، تنفيذ فعاليات برنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية ،بمحافظة شمال سيناء ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

تطوير المجتمع:

ومن جانبه أكد ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن البرنامج يُعَدُّ خطوة إيجابية كبيرة نحو إستدامة المبادرات للنشء والشباب في كافة المجالات من منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية.

وشجع الشباب لخلق الفرص وتطوير المهارات، والإبداع في خلق مبادرات فعالة تطور المجتمع وتساهم في رقيه وازدهاره من خلال تعزيز عدة مبادئ منها :

الانتماء والاستدامة والابتكار والتعاون والجودة، نتاج عوامل مجتمعية ساهمت في نجاحها ” فكرة الريادية،وفريق عمل،ورؤية استراتيجية، وتفكير إبداعي، وقيم ، واكتشاف القدرات وتطويرها،وتنمية المجتمع، وإعداد وتمكين قيادات، والولاء المجتمعي والمواطنة، والأثر الإيجابي ” .

كما تم تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للمتدربين وتنفيذ مجموعة من الورش التدريبية والحلقات النقاشية، لإطلاق مجموعة من المبادرات المجتمعية الخدمية ذات التأثير المجتمعي.

