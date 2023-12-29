عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قادما من غزة إلى رفح.. وفد إماراتي ينهي متابعته للمستشفى الميداني

دخول الشاحنات إلى
دخول الشاحنات إلى قطاع غزة من معبر رفح

أنهى  وفد إماراتي عملية  الإشراف علي توزيع المساعدات  الإنسانية الإماراتية ومتابعة عمل المستشفى الميداني الإماراتي في القطاع غز  ..حيث وصل الوفد إلى  معبر رفح البري  شمال سيناء، قادما من قطاع غزة  في طريقه للسفر عبر الأراضي المصرية  من مطار العريش الدولي إلى بلاده.

 

12فردا:

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سينا، إن الوفد  يضم 12 فردا ،  حيث  تم انهاء إجراءات عودتهم الي الأرضي المصرية عن في معبر رفح البري، تمهيدًا لمغادرة البلاد الي دولة الامارات العربية المتحدة، من مطار العريش الدولي. 

 

أضاف ، أن الوفد الاماراتي قام بالإشراف على توزيع المساعدات الإماراتية على الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة، بجانب تفقد عمل المستشفى الميداني الاماراتي جنوب القطاع.


وقد قدمت  دولة الامارات 2454 طرداً  مواد غذائية لصالح النازحين في عدة مواقع مختلفة في القطاع ، إلى جانب تركيب 127 خيمة، وتوزيع 171 بطانية، طردين يحتويان على مستلزمات نسائية، وطرداً آخر للأطفال، فضلاً عن605 كيس نوم، استفاد منها 13 ألفاً و811 شخصاً وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي تنفذها الامارات لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

txt

أوقاف شمال سيناء تعقد 27 جلسة تلاوة بالمساجد الكبرى

رفح وفد غزة المساعدات إماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

ترشيحاتنا

يوم الصباحية.. مصرع عروسين داخل منزلهما بنجع حمادي

بقذائف الياسين.. كتائب القسام تدمر دبابات إسرائيلية في غزة

التعليم تنفي تأجيل امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد

أسرار جديدة عن البشر الأوائل.. كيف عاش أصحاب الكهف في العراق؟

شروط الحصول على رخصة مكتب تحفيظ قرآن في الأزهر الشريف.. اعرفها

ابن النادي.. كهربا يفجر مفاجأة عن إمام عاشور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

مرتبطة بنهاية العالم.. 10 مخلوقات غريبة تظهر للعالم لأول مرة في 2023

بنطلون ملفت.. شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

فيديو

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مبقاش قادر يتحرك.. زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ