قادما من غزة إلى رفح.. وفد إماراتي ينهي متابعته للمستشفى الميداني

أنهى وفد إماراتي عملية الإشراف علي توزيع المساعدات الإنسانية الإماراتية ومتابعة عمل المستشفى الميداني الإماراتي في القطاع غز ..حيث وصل الوفد إلى معبر رفح البري شمال سيناء، قادما من قطاع غزة في طريقه للسفر عبر الأراضي المصرية من مطار العريش الدولي إلى بلاده.

12فردا:

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سينا، إن الوفد يضم 12 فردا ، حيث تم انهاء إجراءات عودتهم الي الأرضي المصرية عن في معبر رفح البري، تمهيدًا لمغادرة البلاد الي دولة الامارات العربية المتحدة، من مطار العريش الدولي.





أضاف ، أن الوفد الاماراتي قام بالإشراف على توزيع المساعدات الإماراتية على الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة، بجانب تفقد عمل المستشفى الميداني الاماراتي جنوب القطاع.



وقد قدمت دولة الامارات 2454 طرداً مواد غذائية لصالح النازحين في عدة مواقع مختلفة في القطاع ، إلى جانب تركيب 127 خيمة، وتوزيع 171 بطانية، طردين يحتويان على مستلزمات نسائية، وطرداً آخر للأطفال، فضلاً عن605 كيس نوم، استفاد منها 13 ألفاً و811 شخصاً وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي تنفذها الامارات لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.