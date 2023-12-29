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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفي يوم أربعين والدته.. مصرع قارئ قرآن بالمنوفية بعد سقوط سقف المسجد عليه

الشيخ الراحل ايهاب
الشيخ الراحل ايهاب منتصر

شيع العشرات من أهالي مركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية جثمان الشيخ ايهاب منتصر الذي توفي إثر سقوط سقف مسجد عليه أثناء تواجده لصلاة العشاء.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي الشيخ من مسجد فؤاد بمدينة قويسنا وسط حالة من الحزن بين الجميع.

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وقال أحد أصدقاء الشيخ الراحل، أن الشيخ ايهاب كان  عضوا مقرأة بإدارة أوقاف قويسنا وقارئا متمكنا لدي نقابة القراء بجمهورية مصر العربية وكان أمس الخميس هو ذكري الاربعين لوالدته.

وأضاف، أن الشيخ ذهب لأداء الصلاة في مسجد السيد الجيزاوي وهي (زاويه أهلية خاصة بأصحابها) بناحية منطقة الشيخ رمضان كما هو معتاد أن يصلي فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء إماما بمن هناك من الموجودين بالمنطقه والعمال وغيرهم وبعد ان فرغ من اداء صلاة المغرب جلس ينتظر ليؤدي صلاة العشاء كما هو معتاد وقبل الحادثه بدقائق سأل حارس المكان الجالس بالخارج عن مفتاح المكنسه الكهربائيه الخاصه بالمسجد فاخرجها له.

وتابع، أنه أخذ ينظف السجاد بالمكنسة دون ان يراه احد ولا يعلم ذلك احد وبعد أن فرغ اخذ ركنا من اركان المسجد والقرآن الكريم على ركبتيه وجلس يراجع ورده اليومي ويقرأ القرآن وهو يجهر بالتلاوه بصوته الشجي حتى حدثت الفاجعة فسقف المسجد معروش بالعروق الخشبيه منذ إنشائه وفوقه قبه صغيرة كانت في وسط المسجد من الأعلى وسقف المسجد من الأسفل مبطن بسقف معلق من الجيبسون بورد وكان هناك خللا في سقف المسجد غير ظاهر  والشيخ ايهاب رحمه الله مستمر في قراءته للقران منتظرا اذان صلاه العشاء حتى يؤدي الصلاه ويعود الى بيته حيث ينتظره اخوته ولكن قدر الله كان نافذا وسقط جزء كبير من سقف المسجد والقبه على الشيخ ايهاب وكان امر الله مفعولا وكان امر الله قدرا مقدورا فتوفي في الحال.

وأضاف، صديقة، أنه توفي والقران الكريم على حجره بين دفتي يديه ساجدا خارا لله سبحانه وتعالى وعلى وضوءه منتظرا اذان صلاه العشاء فهو في صلاة وكفاه انه في بيت من بيوت الله تصلي عليه الملائكه ما دام في مصلاه كما وعد بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه.

 

أداء صلاة المغرب أذان صلاة العشاء سقوط سقف صلاة الجنازة محافظة المنوفية مدينة قويسنا

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