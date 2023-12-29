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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بتكلفة 15,654 مليار جنيه

عمارة بيوت الله.. الأوقاف: افتتاح 11460 مسجدًا في عهد السيسي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أ.ح / عادل ابراهيم الغضبان محافظ بورسعيد صلاة الجمعة 29/ 12/ 2023م بمسجد الحسين بمدينة بور سعيد بحضور أ.د شوقي علام مفتي الجمهورية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور مسعد يوسف فتحي مدير الدعوة بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة، والقيادات الشعبية والتنفيذية. 

الأوقاف: افتتاح 11460 مسجدًا في عهد الرئيس السيسي

وقد أدى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، أكد فيها أن من الحق العام الذي ينبغي المحافظة عليه وصونه وتنميته وحسن إدارته مال الوقف، فاستباحة مال الوقف أو أي عين من أعيانه هو من استباحة مال عام النفع، وحق عام النفع، وَقَفَهُ أناسٌ صالحونَ على سُبل الخير؛ مما يجعل الاعتداء على أي عين من أعيان الوقف أو حق من حقوقه جريمة شرعية ووطنية، ويجعل المعتدين عليه في حرب مع الله (عز وجل)؛ لأن مال الوقف هو مال الله تعالى، وهو سبحانه الولي الحقيقي لمن أُوقف لأجلهم.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا اليوم يمثل ملحمة وطنية بين قواتنا المسلحة الباسلة وبين هذا الشعب الذي سطّر ملحمة من ملاحم النضال والفداء لدحر المستعمر الغاشم، وأن العيد القومي لمحافظة بورسعيد عيد مجيد للمصريين جميعًا يذكرون فيه بعزة وفخار تضحيات وبسالة أهالي هذه المدينة في الدفاع عن وطنهم، موضحًا أننا في عهد تاريخي لعمارة المساجد، حيث تم افتتاح (11460) مسجدًا بتكلفة 15,654 مليار جنيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصول (348) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

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وزير الأوقاف يكرِّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي ببور سعيد

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى سلَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد شهادات الجودة والاعتماد لتسعة مساجد بمحافظة بورسعيد حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ) وهي: (مسجد العباسي - مسجد القاصدين - المجمع الإسلامي ببور فؤاد - مسجد عبد الرحمن لطيفي - مسجد السلام - مسجد الشاطئ - مسجد العظيم - مسجد بور فؤاد الكبير - المسجد التوفيقي).

وكرَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ/ عبد الله جاد أحمد الإمام - إمام وخطيب الفائز بجائزة التميز الوظيفي بمديرية أوقاف بور سعيد.

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