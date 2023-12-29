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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث : مصر تدعم صمود الشعب الفلسطيني بإنشاء مخيم إغاثي بخان يونس

مخيم خان يونس
مخيم خان يونس

أكد محمد فوزي الباحث بالمركز للفكر والدراسات أن اهمية إنشاء مصر لمخيم إغاثي بخان يونس مرتبط ببعض الاعتبارات الرئيسية اولها حالة التأزم الإنساني الكبيرة التي يشهدها قطاع غزة في الأيام الماضية خصوصا في أعقاب خرق إسرائيل للهدنة الإنسانية المؤقتة وإنهاء حالة  وقف إطلاق النار واعلان القتال بشكل اكثر عنفا، مما زاد من حجم الأزمات الإنسانية التي يعيشها القطاع سواء على مستوي إنقطاع الخدمات الأساسية داخل قطاع غزة او على مستوي تهجير المزيد من الفلسطينيين نحو منطقة الجنوب.

مصر تدعم صمود الشعب الفلسطيني بإنشاء مخيم إغاثي بـ “ خان يونس”

 

وفي هذا الإطار، اشار فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، الى أهمية إنشاء هذا المخيم وأهمية هذه الخطوة من قبل الدولة المصرية والتى ترتبط بشكل رئيس للموقع الجغرافي الذي تم اختياره في مدينة خان يونس حيث تعتبر هذه المدينة هي أحد المدن الرئيسية في الجنوب التي تستقبل السكان النازحين من الشمال او المهجرين قسريا بفعل القصف او غياب المواد الأساسية في مناطق الشمال، مؤكدا ان كل هذه الاعتبارت زادت من أهمية خطوة إنشاء مخيم خان يونس.

وأردف الباحث بالمركز للفكر والدراسات ان هذه الخطوة تأتي كاستمرار للجهود الإنسانية المصرية لدعم الأشقاء في قطاع غزة منذ اليوم السابع من أكتوبر وحتي هذه اللحظة،  مؤكدا أن هذه الجهود حققت النجاحات الكبيرة لكل هذا الأزمات بغزة ورفع المعاناه على كاهل الفلسطينيين المدنيين.

خان يونس مصر المهجرين قسريا قطاع غزة مخيم خان يونس

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