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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر: مقترح وقف العدوان على غزة يعكس جهود القاهرة الرامية للسلام

صدى البلد

قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال 3 مراحل، يعكس جهود الدولة المصرية المستمرة للتوصل إلى اتفاق بإيقاف الحرب نهائيًا في غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.

وأضاف" الباز" فى تصريحات له، أن موقف الدولة المصرية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة  وجميع الأراضي الفلسطينية ثابت منذ عام 1948 وهو قائم علي ضرورة حل الدولتين والذي يعد بمثابة الخيار العادل والشامل لهذه القضية وفقا لحدود عام 1967، مؤكدا أن القيادة السياسية كانت ومازالت أول الداعمين للقضية الفلسطينية والسعي لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المسار العادل الوحيد هو الوصول لحل نهائي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على ضرورة أن يتنبى المجتمع الدولي موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على التوصل إلى تسوية شاملة.

وطالب الباز بضرورة محاكمة قيادات الاحتلال الإسرائيلي  على جرائم الحرب الاعتداءات الغاشمة التي نفذتها إسرائيل ضد الشعب الفسليطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك على جميع الأصعدة بشكل متوازي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين.

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