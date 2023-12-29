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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مابسمعش عمرو دياب وماعرفش أحمد عز.. تصريحات صادمة لـ شمس الكويتية

شمس الكويتية
شمس الكويتية

تصدر اسم الفنانة شمس الكويتية تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد إثارتها للجدل بعدد من التصريحات التلفزيونية في برنامج الإعلامي خالد أبو بكر والي يحمل أسم "كل يوم"، ومن أبرز تصريحاتها:


1- لا أسمع أغاني عمرو دياب ومحمد منير وعبد الله الرويشد  ولا أفتقد أصواتهم، ولكن أسمع بهاء سلطان أكثر من هؤلاء وأحمد سعد ومن الأجيال القديمة عبد الحليم حافظ.

٢- والدتي تتمتع بشخصية قوية، وتعبت كثيرًا معها في فترة مراهقتي.

٣- ذكائي كان مرتفعا في الصغر، و أسرتي أطلقت علي لقب "دكتورة"، ولكن كنت أحب "الموسيقى".

٤- احنا في زمن يتكرر كل 2000 سنة عصر يسمى بعصر الدلو، وهذه حسابات فلكية وعلمية، والـ 2000 سنة القادمة ستبدأ في 2024، وسيكون هناك تطور علمي وتكنولوجي مخيف وعلاجات على مستوى عالٍ، ولكنها ستكون فترة غش وزيف وكذب وخداع.

٥- اللي هيبقى معاه مليار؛ هيكون شخص عادي، وفيه ثروات هتكتشف كتير.

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٦-اليهود 7 مليون يحكمون 7 مليار نسمة وهما ماسكين الطب والإعلام والبنوك والعلم وكل أكسجين الحياة

٧-لا أحب صوت أصالة ولا أنغام، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي سمعتها لأنغام كانت أغنية شنطة سفر.

٨- أنا لا أتابع تليفزيون ووقتي يضيع في الدراسة، ولا أعرف أحمد عز ولا أحمد السقا ولا آسر ياسين ولا أتابع أفلام أو دراما عربي.

٩- أبو حسين قريب للقلب، والأقرب لي، ويضحكني أكتر.

١٠- بدءًا من عام 2024 وما بعدها العالم سيكون منقسما إلى عبيد وأسياد، اعتمادا على ثنائيات الخير والشر، والذكر والأنثى، والأسود والأبيض.

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