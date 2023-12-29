منتخب نيجيريا يعلن قائمة لاعبيه المشاركة بكأس الأمم الأفريقية

أعلن البرتغالي جوزيف بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا عن قائمة فريقه استعدادا للمشاركة في بطولة كاس أمم أفريقيا 2023 ، المقرر إقامتها يناير المقبل بدولة ساحل العاج.



ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الأولي رفقة كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

قائمة منتخب نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي- فرانسيس أوزوهو- ليكي أوجو.

خط الدفاع: ويليام إيكونج- برايت أوساي صامويل- أولا أينا- زايدو سانوسي- برونو أونيمايشي- سيمي أجايي- كالفين باسي- شيدوزي أوازيم- كينيث أوميرو.



خط الوسط: ويلفريد نديدي- رافاييل أونيديكا- جو أريبو- فرانك أونيكا- أليكس إيوبي.

خط الهجوم: كيليتشي إيهياناتشو- موسيس سيمون- أديمولا لوكمان- فيكتور أوسيمين- فيكتور بونيفيس- أحمد موسى- عمر صادق.