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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منتخب نيجيريا يعلن قائمة لاعبيه المشاركة بكأس الأمم الأفريقية

نيجيريا
نيجيريا

أعلن البرتغالي جوزيف بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا عن قائمة فريقه استعدادا للمشاركة في بطولة كاس أمم أفريقيا 2023 ، المقرر إقامتها يناير المقبل بدولة ساحل العاج.

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ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الأولي رفقة كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

قائمة منتخب نيجيريا 
حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي- فرانسيس أوزوهو- ليكي أوجو.

خط الدفاع: ويليام إيكونج- برايت أوساي صامويل- أولا أينا- زايدو سانوسي- برونو أونيمايشي- سيمي أجايي- كالفين باسي- شيدوزي أوازيم- كينيث أوميرو.


خط الوسط: ويلفريد نديدي- رافاييل أونيديكا- جو أريبو- فرانك أونيكا- أليكس إيوبي.

خط الهجوم: كيليتشي إيهياناتشو- موسيس سيمون- أديمولا لوكمان- فيكتور أوسيمين- فيكتور بونيفيس- أحمد موسى- عمر صادق.

نيجيريا

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