المفتي: محاولات الوقيعة ونشر الفوضى يئست من ترابط المسلمين والمسيحيين

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن دار الافتاء استقبلت أكثر من 300 ألف فتوى طلاق خلال آخر 5 سنوات أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، يقع منها حالات معدودة وقليلة جدًّا.

وأضاف مفتى الجمهورية خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق أن دار الإفتاء المصرية حرصت في عملها وفتاواها أن تعمل على حفظ استقرار المجتمعات والدولة الوطنية، والدعوة إلى قَبول الآخر والتناغم معه في سبيل البناء الحضاري للإنسان والتعاون المشترك.

مسلمين ومسيحيين

وأكد المفتى أن المصريين مسلمين ومسيحيين عاشوا على أرض مصر عبر التاريخ جنبًا إلى جنب؛ بيوتًا متجاورة، ومصالح مشتركة، وأهدافًا واحدة، متضامنين متحابين في سبيل الوطن.

وأضاف المفتى أن كل محاولات الوقيعة التي تتعمَّد نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار يَئِست المسلمين والمسيحيين.