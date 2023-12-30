تضامنا مع الفلسطينيين.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من رفح

استمرت الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمحروقات إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بشمال سيناء، تضامنا مع الاشقاء الفلسطينيين في مواجهة الأزمة الحالية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

110ساحنة :

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه تم أدخال 110 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في وجود مندوب من وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأشار زايد إلى انن يتم تجهيز الشاحنات بمدينة العريش، وأخرى قادمة من مختلف محافظات مصر والمحملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛