عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامنا مع الفلسطينيين.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من رفح

ادخال المساعدات الي
ادخال المساعدات الي قطاع غزة من معبر رفح

استمرت الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمحروقات إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بشمال سيناء، تضامنا مع الاشقاء الفلسطينيين في مواجهة الأزمة الحالية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع. 

110ساحنة :

وقال الدكتور خالد زايد  رئيس فرع الهلال الأحمر المصري  بشمال سيناء، إنه تم  أدخال 110 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في وجود مندوب من وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين النازحين  في مختلف أنحاء   قطاع غزة.

وأشار  زايد إلى  انن يتم  تجهيز الشاحنات بمدينة العريش، وأخرى قادمة من مختلف محافظات مصر والمحملة  بالمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ 

txt

إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج هذا العام في شمال سيناء

رفح المساعدات الفلسطينيين الإنسانية قطاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

ترشيحاتنا

الزمالك يزاحم الأهلي في صفقة الموسم لضم نجم فيوتشر الشهير

إبراهيم سعيد: فيتوريا قادر على قيادة منتخب مصر للفوز بأمم إفريقيا

وصول 200 فلسطينيًا من مزدوجي الجنسية إلى الأراضي المصرية عبر رفح

تجهيز قافلة الأزهر للدخول إلى قطاع غزة من معبر رفح

اخبار مصر24ساعة.. النقل تصدر التذكرة الموحدة قريبا.. حقيقة زيادة المعاشات في يناير

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة.. ومصير موديست


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ