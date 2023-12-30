دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين يتلقون العلاج داخل المستشفيات المصرية

استقبل معبر رفح البري محافظة شمال سيناء، دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينين المصابين في أحداث غزة، 30 مصابا ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية،بناء على توجيهات الرئيس السيسي لمساعدة الفلسطينين في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى .

سيارات إسعاف:

أضاف المصادر، أن سيارات إسعاف مصرية مجهزة نقلت الجرحى والمصابين الفلسطينيين من معبر رفح البري للعلاج في مختلف المستشفيات بشمال سيناء والمستشفى الفرنسي العائم بالعريش ومستشفيات أخرى خارج المحافظة.

وقالت المصادر الطبية بشمال سيناء، إنه تم نقل 5 منهم للعلاج في مستشفى أبو خليفة في الإسماعلية، و4 جرحي للعلاج في المستشفى الفرنسي العائم بالعريش، و3 جرحى للعلاج في مستشفى بئر العبد التخصصي، وجريح للعلاج في مستشفى التضامن في بورسعيد ، وجريح للعلاج في مستشفى الرمد ببورسعيد، وجريح للعلاج في مستشفى الشيخ زويد المركزي ومصاب للعلاج في مستشفى زايد التخصصي بأكتوبر.