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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة فنية وثقافية لاكتشاف المواهب الطلاب في سيناء

أنشطة ثقافية وفنية
أنشطة ثقافية وفنية بقصور الثقافة بسيناء

نظمت قصور وبيوت الثقافة بشمال سيناء ،عدد من الأنشطة الفنية والثقافية  لاكتشاف مواهب الطلاب ، في إطار  البرنامج الفنى والثقافى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة. 

حيث تم تنفيذ  عدة أنشطة فنية وثقافية ،بمدرسة الزقازقة للتعليم الأساسى بالقرية قاطية ببئر العبد ،  لاكتشاف وتنمية مواهب الطلاب فى الإلقاء والشعر والغناء ، من اعداد أحمد عبدالصاحى مدير بيت الثقافة بالقرية.
 

ورشة للرسم:                    

ونظم قصر ثقافة الشيخ زويد ورشة فنية فى الرسم، وتم عمل معرض لرسوم الرواد، اعداد محمد محمود، متابعة أشرف خيرت مدير القصر، بإشراف أشرف المشرحانى مدير عام الفرع ، إشراف عام أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى

 

كما نظم قصر ثقافة العريش،   مسابقة فنية فى الرسم تميز بها كل من هبة عمرو وهالة أحمد ،  كما تم تنفيذ ورشة فنية إبداعية باستخدام أقلام الرصاص، اعداد ومتابعة ايناس سمير مدير القصر. 

وقد استقبلت مدارس رمسيس للغات بمدينة العريش مدحت نجيب مسئول المواهب بالفرع لإكتشاف وتنمية مواهب الطلاب فى الرسم والغناء والشعر وتم تقديم بعض الفقرات الترفيهية والفنية "مسرح عرائس"

 

و نظمت مكتبة العبور الثقافية بالعريش، محاضره توعوية بعنوان " وعي الشباب حول الفكر السليم " ، قدمتها اسمهان رستم  تناولت خلالها  أساليب استخدام الفكر السليم  ،  مخاطبه الشباب بالالتزام بالآداب الدينية والعادات السليمة لتنمية الفكر والوعي والمحافظة على العادات والتقاليد السليمة،  اعدها أحمد حلاوة مدير المكتبة. 

 

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