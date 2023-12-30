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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال أمريكي في كينيا بتهمة دعم حركة الشباب الإرهابية

الشرطة الكينية
الشرطة الكينية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن السلطات الكينية اعتقلت مواطن أمريكي متهم بدعم حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضحت العدل الأمريكية، في بيانها الصادر أمس الجمعة أن الشرطة الكينية ألقت القبض على كريم نصر البالغ من العمر 23 عاما في 14 ديسمبر الجاري في العاصمة نيروبي ونقلته إلى الولايات المتحدة في 28 ديسمبر، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت إلى أن "نصر اتخذ خطوات محددة للانضمام إلى حركة الشباب وتلقي تدريب عسكري منها، بما في ذلك القيام بالرحلة الجوية والحجز للسفر إلى كينيا، حيث خطط للقاء أعضاء من حركة الشباب لمواصلة السفر إلى الصومال للانضمام إلى الجماعة والتدريب معها". 

وتابع البيان أن "نصر عبر مرارا عن رغبته وخططه في الانضمام إلى حركة الشباب في اتصالات مع مصدر سري بمكتب التحقيقات الاتحادي، وحجز رحلة جوية إلى كينيا يوم 14 ديسمبر المقبل في محاولة لدخول الصومال للانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

وبحسب البيان الصادر من العدل الأمريكية، فإن المتهم يواجه تهمة محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، وهي تهمة يواجه بسببها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

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