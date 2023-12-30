قبل إطلاقها رسميا.. المواصفات الكاملة لسلسلة سامسونج Galaxy S24

تعتزم شركة سامسونج، إطلاق إصدارتها الجديدة من سلسلة Galaxy S24، يوم ​​17 يناير المقبل، وقد ظهرت العديد من التسريبات حولها خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك المواصفات والألوان والأسعار في أوروبا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يظهر التسريب الأخير الذي شاركه أحد مستخدمي موقع إكس X، صورا واضحة لجميع طرازات سلسلة سامسونج Galaxy S24، والتي تمنحنا رؤية واضحة للتصميم النهائي التي ستأتي بها سلسلة سامسونج.

المواصفات الكاملة لسلسلة سامسونج Galaxy S24

وتظهر الصور المسربة، أن الهواتف الذكية الجديدة ستحتفظ بنفس البصمة والتصميم لإصدار سامسونج للعام الماضي، ولكن سيكون الفرق في نوع المعالج، والذي سيتميز بدعم ميزات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور بشكل أفضل.

وتشير التسريبات السابقة إلى هواتف سلسلة Galaxy S24، ستأتي مزودة بغرف بخار أكبر تعمل على تحسين التبريد، وبالتالي تقديم أداء مستدام أفضل، إليك المواصفات الكاملة التي سيقدمها كل طراز من هواتف سامسونج المنتظرة:

1. مواصفات هاتف Galaxy S24:

- سيأتي هاتف Galaxy S24، مع شاشة بقياس 6.2 بوصة، بجودة عرض FullHD+ تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

- سيعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S24، بمعالج سامسونج Exynos 2400، بينما سيعمل الإصدار المخصص لأسواق الولايات المتحدة وكندا بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3.

- سيتميز هاتف Galaxy S24، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 10 ميجابكسل (مقربة)، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

- سيقترن هاتف Galaxy S24، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

- سيحزم هاتف Galaxy S24، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

- سيتوفر هاتف Galaxy S24، في أربع ألوان هي الأسود والرماي والأصفر والبنفسجي.

Galaxy S24

2. مواصفات هاتف Galaxy S24+:

- سيأتي هاتف Galaxy S24+، مع شاشة بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

- سيعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S24+4، بمعالج سامسونج Exynos 2400، بينما سيعمل الإصدار المخصص لأسواق الولايات المتحدة وكندا بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3.

- سيتميز هاتف Galaxy S24+، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 10 ميجابكسل (مقربة)، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

- سيقترن هاتف Galaxy S24+، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

- سيحزم هاتف Galaxy S24+، بطارية بقوة 4900 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

- سيتوفر هاتف Galaxy S24+، في أربع ألوان هي أصفر كهرماني وأسود ورمادي رخامي وبنفسجي.

Galaxy S24+

3. مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra:

- سيأتي هاتف Galaxy S24 Ultra، مع شاشة بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض QHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

- سيعمل هاتف Galaxy S24 Ultra، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3.

Galaxy S24 Ultra

- سيتميز هاتف Galaxy S24 Ultra، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل (واسعة) + 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 10 ميجابكسل (تليفوتوغرافي تدعم تقريب بصري 3x) + 50 ميجابكسل (تليفوتوغرافي تدعم تقريب بصري 5x)، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

- سيقترن هاتف Galaxy S24 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

- سيحزم هاتف Galaxy S24 Ultra، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

- سيتوفر هاتف Galaxy S24 Ultra، في أربع ألوان هي تيتانيوم أسود، تيتانيوم رمادي، تيتانيوم بنفسجي، تيتانيوم أصفر.