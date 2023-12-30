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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدون إصابات .. انقلاب سيارة خردة على طريق 76 الحربي

الحادث
الحادث

شهد طريق 76 الحربي في محافظة الإسماعيلية، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالخردة ولا يوجد إصابات بشرية.

محافظ الإسماعيلية يُوجِّه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع التداعيات المحتملة لموجة الطقس السيئ


تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطاراً من الشبكه الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالخردة ولا يوجد إصابات بشرية وجار فتح الطريق لسهولة الحركة المرورية.


ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان الحادث تحسباً لوجود إصابات ، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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