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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راغب علامة يمارس هوايته المفضلة مع الجمهور فى شوارع بيروت

راغب علامة
راغب علامة

حرص الفنان راغب علامة، على ممارسة هوايته بلعبة التنس فى الشارع ببيروت مع الجمهور.

وأظهر راغب علامة، قدراته وموهبته فى لعبة التنس والتى يمارسها باستمرار ، حيث تعد إحدى هوايته الأساسية التى مارسها مع أولاده بعض النجوم أيضا منهم وائل كفوري.

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راغب علامة 

ويحيي الفنان راغب علامة حفلا غنائيا في دولة البحرين بمناسبة الاحتفال برأس السنة وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويشدو راغب علامة بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره في البحرين ولعل من أبرزها "اللى بعنا خسر دلعنا" و"نسينى الدنيا" و"سهرنى الليل".

ووجه الفنان راغب علامة، رسالة نارية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن المجازر التي ترتكبها في حق الفلسطينيين العزل، وقصفها المستمر على المستشفيات والأطباء والصحفيين في غزة.

زقال الفنان راغب علامة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مجرمون قتلة ومهزومون، لو كنتم أقوياء لما ارتكبتم المجازر بحق النساء والأطفال والمدنيين والمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين، يا ويلكم من الله".

كما أعلن الفنان راغب علامة، في وقت سابق، عن استيائه من المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكتب عبر صفحته بموقع إكس: "في حرب الكبار ….. شو ذنب الطفولة! يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفًا مجازر إنسانية وويلات مروّعة تسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت".

وأضاف: "أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة".

وتابع: "إرحموا الأطفال!!! … أوقفوا قتل الأطفال فورًا!!! لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا".

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