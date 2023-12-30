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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: المقترح المصري لوقف الحرب على غزة يرضى كل الأطراف

الحرب في غزة
الحرب في غزة

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المقترح المصرى لوقف الحرب على قطاع غزة يتسم بالشمولية ويتضمن مطالب كافة الأطراف، ويضمن وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع، ويحقن دماء الفلسطينيين، موضحا أن الدبلوماسية المصرية ستنجح فى الوصول لاتفاق بوقف الحرب فى غزة، خاصة أن الدولة المصرية تتمتع بتأثير كبير يؤهلها لإنجاح هذا المقترح وتقريب وجهات النظر بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني.

وقال "رزق"، إن المقترح المصري لوقف الحرب فى غزة، يمثل محاولة مصرية لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف، ليؤكد حرص الدولة المصرية على حقن الدماء ووقف إهدار أرواح المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ، ويضع حدا لمحاولات توسيع الصراع فى المنطقة، كما أن المقترح المصري يلبي معظم مطالب أطراف الأزمة كافة، لأنه يتضمن 3 مراحل متواصلة تضمن وقف إطلاق النار المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي وإحداث حالة من الاستقرار .

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن مسارات المقترح المصرى لوقف الحرب على غزة تضمن مسار سياسي ودبلوماسي ثم مسار إنساني، وكذلك مسار أمني، ويمثل استمرار للجهود المتواصلة التي تمارسها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بدء الحرب على غزة، حيث نجحت القاهرة فى حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية وإدانة جرائم الاحتلال والمطالبة بوقف إطلاق النار ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه.

وأوضح "رزق"، أن هذا المقترح المصرى دليل على حجم الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف نزيف دماء الأشقاء، حيث إنه منذ يوم 7 أكتوبر الماضي ولم تتوقف مساعي لدولة المصرية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، سواء من تقديم مساعدات لأهالى القطاع أو الجهود الدبلوماسية التي تطالب بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث أجرى الرئيس السيسي العديد من الاتصالات مع زعماء دول العالم للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وإدانة جرائم الاحتلال، بجانب عقد قمة القاهرة للسلام لطرح الرؤية المصرية الشاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

غزة قطاع غزة حزب مستقبل وطن جرائم الإبادة الجماعية القضية الفلسطينية

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